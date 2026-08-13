AMERCO Aktie 289939 / US0235861004
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in AMERCO-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der AMERCO-Aktie statt. Zum Handelsende stand das AMERCO-Papier an diesem Tag bei 57.73 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 173.228 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’886.46 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 12.08.2026 auf 74.39 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 28.86 Prozent.
AMERCO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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