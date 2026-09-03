NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AMERCO-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AMERCO-Aktie bei 57.88 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMERCO-Aktie investiert, befänden sich nun 172.771 AMERCO-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AMERCO-Aktie auf 66.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’499.65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.00 Prozent gesteigert.

Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 13.14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch