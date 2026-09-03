AMERCO Aktie 289939 / US0235861004
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AMERCO-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AMERCO-Aktie bei 57.88 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMERCO-Aktie investiert, befänden sich nun 172.771 AMERCO-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AMERCO-Aktie auf 66.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’499.65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.00 Prozent gesteigert.
Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 13.14 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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