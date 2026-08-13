Alliance Resource Partners LP Aktie 884116 / US01877R1086
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: Wäre eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
So viel hätten Anleger mit einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Alliance Resource Partners LP-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Alliance Resource Partners LP-Anteile an diesem Tag bei 25.27 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 395.726 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’932.73 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 12.08.2026 auf 25.10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.67 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Alliance Resource Partners LP einen Börsenwert von 3.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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