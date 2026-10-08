NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Alliance Resource Partners LP-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25.26 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39.588 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 24.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973.87 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2.61 Prozent verringert.

Am Markt war Alliance Resource Partners LP jüngst 3.17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch