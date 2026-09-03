Alliance Resource Partners LP Aktie 884116 / US01877R1086
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Resource Partners LP-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alliance Resource Partners LP-Aktie bei 20.83 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert, befänden sich nun 480.077 Alliance Resource Partners LP-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’741.24 USD, da sich der Wert einer Alliance Resource Partners LP-Aktie am 02.09.2026 auf 26.54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27.41 Prozent angewachsen.
Alliance Resource Partners LP wurde am Markt mit 3.41 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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