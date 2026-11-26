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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das Alliance Resource Partners LP-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Alliance Resource Partners LP-Anteile bei 22.50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 444.444 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Aktie auf 23.02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’231.11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.31 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Alliance Resource Partners LP belief sich zuletzt auf 2.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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