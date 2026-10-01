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Alliance Resource Partners LP Aktie 884116 / US01877R1086

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Frühe Investition 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Alliance Resource Partners LP-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Alliance Resource Partners LP
24.34 USD 0.12%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Alliance Resource Partners LP-Aktie bei 22.18 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.509 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 109.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.29 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +9.51 Prozent.

Der Marktwert von Alliance Resource Partners LP betrug jüngst 3.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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