Die Alliance Resource Partners LP-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10.23 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97.752 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 24.51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’395.41 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 139.54 Prozent.

Alliance Resource Partners LP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch