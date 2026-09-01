Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Align Technology-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Align Technology-Investment gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Align Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Align Technology-Aktie an diesem Tag 718.72 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Align Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 13.914 Align Technology-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (159.79 USD), wäre die Investition nun 2’223.26 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 77.77 Prozent.
Align Technology war somit zuletzt am Markt 11.20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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