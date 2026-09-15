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Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016

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Align Technology-Investition im Blick 15.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Align Technology-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Align Technology
122.16 CHF -1.09%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Align Technology-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 131.06 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Align Technology-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.630 Align Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 153.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’167.40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.74 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Align Technology eine Marktkapitalisierung von 10.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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