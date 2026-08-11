Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Align Technology-Einstiegs gewesen.
Die Align Technology-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 94.63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 105.675 Align Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Align Technology-Papiers auf 176.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’602.98 USD wert. Das entspricht einem Plus von 86.03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Align Technology bezifferte sich zuletzt auf 12.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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