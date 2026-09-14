NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Akamai von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Akamai-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Akamai-Aktie betrug an diesem Tag 111.92 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 89.350 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (106.79 USD), wäre das Investment nun 9’541.64 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4.58 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Akamai eine Börsenbewertung in Höhe von 15.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch