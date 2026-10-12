NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101.57 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.985 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (106.95 USD), wäre das Investment nun 105.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.30 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Akamai eine Marktkapitalisierung von 15.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch