Akamai Aktie 899181 / US00971T1016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Akamai-Anlage?
|
12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Akamai-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101.57 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.985 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (106.95 USD), wäre das Investment nun 105.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.30 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Akamai eine Marktkapitalisierung von 15.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Akamai Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite freundlich (finanzen.ch)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Optimismus in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Akamai Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.