NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Akamai-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Akamai-Aktie 75.05 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 133.245 Akamai-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 12’462.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93.53 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24.62 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Akamai eine Börsenbewertung in Höhe von 13.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch