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Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051

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Lohnender Agilysys-Einstieg? 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Agilysys-Aktien gewesen.

Agilysys
85.50 EUR 0.00%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Agilysys-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51.54 USD. Bei einem Agilysys-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 194.024 Agilysys-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 18’839.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97.10 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 88.40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Agilysys belief sich zuletzt auf 2.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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