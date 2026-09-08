NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Agilysys von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11.27 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hat, hat nun 887.311 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 111.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98’811.00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 888.11 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Agilysys belief sich zuletzt auf 3.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch