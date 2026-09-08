Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Agilysys-Investment?
|
08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Agilysys von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11.27 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hat, hat nun 887.311 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 111.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98’811.00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 888.11 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Agilysys belief sich zuletzt auf 3.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Agilysys Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Agilysys von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Agilysys Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.