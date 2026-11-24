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|Lukrative Agilysys-Investition?
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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Agilysys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Agilysys-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Das Agilysys-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Agilysys-Papier an diesem Tag bei 45.04 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22.202 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’509.77 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 23.11.2026 auf 113.04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 150.98 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Agilysys einen Börsenwert von 3.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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