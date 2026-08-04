Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Agilysys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Agilysys-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Agilysys-Papier an diesem Tag bei 55.02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.818 Agilysys-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 199.35 USD, da sich der Wert einer Agilysys-Aktie am 03.08.2026 auf 109.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99.35 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Agilysys einen Börsenwert von 2.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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