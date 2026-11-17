Am 17.11.2023 wurde die Agilysys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Agilysys-Papiers betrug an diesem Tag 89.20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.121 Agilysys-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 122.93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 137.81 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.81 Prozent zugenommen.

Agilysys wurde am Markt mit 3.44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch