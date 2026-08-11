Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051
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|Profitables Agilysys-Investment?
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Agilysys-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Agilysys-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Agilysys-Aktie an diesem Tag 10.62 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94.162 Agilysys-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’073.45 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Anteils am 10.08.2026 auf 106.98 USD belief. Mit einer Performance von +907.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Agilysys-Wert an der Börse wurde auf 3.06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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