NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Agilysys-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Agilysys-Aktie an diesem Tag 10.62 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94.162 Agilysys-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’073.45 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Anteils am 10.08.2026 auf 106.98 USD belief. Mit einer Performance von +907.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Agilysys-Wert an der Börse wurde auf 3.06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch