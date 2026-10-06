NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 10 Jahren abgeworfen

Agilysys-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Agilysys-Papier bei 11.02 USD. Bei einem Agilysys-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.074 Agilysys-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 902.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99.50 USD belief. Mit einer Performance von +802.90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 2.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch