Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitables Agilysys-Investment?
|
15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Agilysys-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Agilysys-Papier an diesem Tag bei 106.94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, befänden sich nun 0.935 Agilysys-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 109.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.99 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Agilysys zuletzt 2.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Agilysys Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
08.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Agilysys von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.ch)