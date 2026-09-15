NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die Agilysys-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Agilysys-Papier an diesem Tag bei 106.94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, befänden sich nun 0.935 Agilysys-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 109.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.99 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Agilysys zuletzt 2.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch