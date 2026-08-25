Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 68.80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.453 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 113.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165.44 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 65.44 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Agilysys belief sich zuletzt auf 3.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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