ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen ADTRAN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ADTRAN-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das ADTRAN-Papier bei 20.55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die ADTRAN-Aktie investierten, hätten nun 486.618 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’659.37 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 02.09.2026 auf 7.52 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63.41 Prozent verringert.
Am Markt war ADTRAN jüngst 609.61 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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