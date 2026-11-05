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|Profitable ADTRAN-Anlage?
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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in ADTRAN eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 10 Jahren wurde die ADTRAN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 17.90 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die ADTRAN-Aktie investierten, hätten nun 558.659 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’642.46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73.58 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete ADTRAN eine Marktkapitalisierung von 411.56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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