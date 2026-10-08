NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ADTRAN-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die ADTRAN-Aktie bei 19.40 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 51.546 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 400.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7.76 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 400.00 USD entspricht einer negativen Performance von 60.00 Prozent.

Der Börsenwert von ADTRAN belief sich jüngst auf 620.50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch