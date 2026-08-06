ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen ADTRAN-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die ADTRAN-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23.53 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ADTRAN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 42.499 ADTRAN-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 7.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 336.17 USD wert. Das entspricht einem Minus von 66.38 Prozent.
ADTRAN war somit zuletzt am Markt 709.36 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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