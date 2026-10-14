NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Adobe-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 548.76 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Adobe-Aktie investiert, befänden sich nun 1.822 Adobe-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 430.57 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 13.10.2026 auf 236.28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56.94 Prozent verringert.

Adobe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch