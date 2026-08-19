Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Adobe-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adobe-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 508.13 USD. Bei einem Adobe-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19.680 Adobe-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 5’178.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 263.14 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48.21 Prozent verringert.
Adobe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 101.51 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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