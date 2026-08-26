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Profitable Adobe-Investition? 26.08.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adobe-Aktie Investoren gebracht.

Adobe
218.98 CHF 0.50%
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Heute vor 5 Jahren wurde die Adobe-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 652.39 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Adobe-Aktie investiert, befänden sich nun 0.153 Adobe-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 273.92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58.01 Prozent verringert.

Adobe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 109.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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