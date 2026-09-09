Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Adobe-Anlage?
|
09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Adobe eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Adobe-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Adobe-Anteile bei 354.06 USD. Bei einem Adobe-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.244 Adobe-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (257.26 USD), wäre das Investment nun 7’266.00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27.34 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Adobe einen Börsenwert von 106.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
07:01
|Ausblick: Adobe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.