NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Adobe-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Adobe-Anteile bei 354.06 USD. Bei einem Adobe-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.244 Adobe-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (257.26 USD), wäre das Investment nun 7’266.00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27.34 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Adobe einen Börsenwert von 106.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch