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|ACADIA Pharmaceuticals-Investition
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 10 Jahren wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die ACADIA Pharmaceuticals-Anteile bei 28.81 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 347.102 ACADIA Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’345.02 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 10.11.2026 auf 18.28 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 36.55 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 2.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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