NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ACADIA Pharmaceuticals-Anteile bei 20.84 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das ACADIA Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 479.846 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’702.50 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 29.09.2026 auf 20.22 USD belief. Mit einer Performance von -2.98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete ACADIA Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 3.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch