ACADIA Pharmaceuticals Aktie 1184425 / US0042251084
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Anlage in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 05.08.2023 wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27.19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 3.678 ACADIA Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ACADIA Pharmaceuticals-Aktien wären am 04.08.2026 99.85 USD wert, da der Schlussstand 27.15 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0.15 Prozent.
ACADIA Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 4.39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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