NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren bedeutet

Abbott Laboratories-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 128.94 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 77.555 Abbott Laboratories-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Abbott Laboratories-Aktie auf 110.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’567.55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14.32 Prozent eingebüsst.

Abbott Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 188.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch