Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 68’011 0.2%  Dollar 0.8269 -1.0%  Öl 105.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Suche...
Plus500 Depot

Abbott Laboratories Aktie 903037 / US0028241000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühes Investment 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Abbott Laboratories eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Abbott Laboratories
86.95 CHF 1.66%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129.45 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 77.250 Abbott Laboratories-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’954.42 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 14.10.2026 auf 102.97 USD belief. Mit einer Performance von -20.46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Abbott Laboratories jüngst 177.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Abbott Laboratories

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten