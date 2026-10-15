NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129.45 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 77.250 Abbott Laboratories-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’954.42 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 14.10.2026 auf 102.97 USD belief. Mit einer Performance von -20.46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Abbott Laboratories jüngst 177.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch