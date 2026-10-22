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|Rentable Abbott Laboratories-Investition?
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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Abbott Laboratories eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Abbott Laboratories-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Abbott Laboratories-Anteile bei 96.78 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.033 Anteilen. Die gehaltenen Abbott Laboratories-Anteile wären am 21.10.2026 103.85 USD wert, da der Schlussstand 100.51 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.85 Prozent angezogen.
Abbott Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 176.61 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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