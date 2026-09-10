NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 10.09.2016 wurde das Abbott Laboratories-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Abbott Laboratories-Anteile bei 41.01 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.438 Abbott Laboratories-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 256.60 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 09.09.2026 auf 105.23 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 156.60 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Abbott Laboratories bezifferte sich zuletzt auf 182.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch