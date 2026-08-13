NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Abbott Laboratories-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Abbott Laboratories-Anteile bei 45.04 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, hätte er nun 222.025 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 24’624.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110.91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 146.25 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Abbott Laboratories eine Marktkapitalisierung von 190.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch