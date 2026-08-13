Abbott Laboratories Aktie 903037 / US0028241000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Abbott Laboratories-Anlage im Blick
|
13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Abbott Laboratories-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Abbott Laboratories-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Abbott Laboratories-Anteile bei 45.04 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, hätte er nun 222.025 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 24’624.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110.91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 146.25 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Abbott Laboratories eine Marktkapitalisierung von 190.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Abbott Laboratories
Analysen zu Abbott Laboratories
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Abbott Laboratories am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.