NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AAON von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde das AAON-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 94.04 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.063 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (80.25 USD), wäre das Investment nun 85.34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14.66 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von AAON belief sich zuletzt auf 6.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch