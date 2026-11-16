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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AAON von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in AAON eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurde das AAON-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 94.04 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.063 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (80.25 USD), wäre das Investment nun 85.34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14.66 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von AAON belief sich zuletzt auf 6.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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