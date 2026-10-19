NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Verlust hätte ein AAON-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das AAON-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AAON-Anteile letztlich bei 97.24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 102.838 AAON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 73.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’582.27 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24.18 Prozent verkleinert.

AAON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch