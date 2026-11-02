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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AAON-Aktien gewesen.
Am 02.11.2021 wurde die AAON-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die AAON-Aktie an diesem Tag 47.91 USD wert. Bei einem AAON-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.871 AAON-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’406.71 USD, da sich der Wert einer AAON-Aktie am 30.10.2026 auf 67.40 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40.67 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von AAON belief sich zuletzt auf 5.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu AAON Inc.
Analysen zu AAON Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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