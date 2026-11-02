NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingefahren

Am 02.11.2021 wurde die AAON-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die AAON-Aktie an diesem Tag 47.91 USD wert. Bei einem AAON-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.871 AAON-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’406.71 USD, da sich der Wert einer AAON-Aktie am 30.10.2026 auf 67.40 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40.67 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AAON belief sich zuletzt auf 5.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch