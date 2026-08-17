NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 10 Jahren eingebracht

Am 17.08.2016 wurde die AAON-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AAON-Papier an diesem Tag bei 18.15 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das AAON-Papier investiert hätte, hätte er nun 550.863 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 87.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48’365.78 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 383.66 Prozent angezogen.

Der Marktwert von AAON betrug jüngst 7.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch