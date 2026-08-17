AAON Aktie 112456 / US0003602069
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender AAON-Einstieg?
|
17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in AAON eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 17.08.2016 wurde die AAON-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AAON-Papier an diesem Tag bei 18.15 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das AAON-Papier investiert hätte, hätte er nun 550.863 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 87.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48’365.78 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 383.66 Prozent angezogen.
Der Marktwert von AAON betrug jüngst 7.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu AAON Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09.08.26
|Ausblick: AAON präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AAON von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu AAON Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.