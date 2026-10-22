NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 3D Systems von vor 5 Jahren bedeutet

Das 3D Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26.78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.734 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der 3D Systems-Aktie auf 3.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 88.72 Prozent verkleinert.

Der 3D Systems-Wert an der Börse wurde auf 493.27 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch