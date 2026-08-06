NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine 3D Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit 3D Systems-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das 3D Systems-Papier letztlich bei 14.77 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 67.705 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des 3D Systems-Papiers auf 3.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 241.71 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 75.83 Prozent verkleinert.

3D Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 581.34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch