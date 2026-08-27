NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren bedeutet

Die 3D Systems-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29.99 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33.344 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110.04 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Papiers am 26.08.2026 auf 3.30 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 89.00 Prozent gleich.

Insgesamt war 3D Systems zuletzt 534.99 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch