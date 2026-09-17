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3D Systems Aktie 366612 / US88554D2053

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3D Systems-Investition im Blick 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3D Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in 3D Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

3D Systems
2.89 CHF 11.46%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das 3D Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5.06 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die 3D Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 197.628 3D Systems-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 620.55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3.14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.94 Prozent abgenommen.

3D Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 521.97 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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