NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3D Systems-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das 3D Systems-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.33 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die 3D Systems-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4’291.845 3D Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 3.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’579.40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55.79 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von 3D Systems bezifferte sich zuletzt auf 633.95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch