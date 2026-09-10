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3D Systems Aktie 366612 / US88554D2053

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Lohnende 3D Systems-Anlage? 10.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3D Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen 3D Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

3D Systems
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Vor 1 Jahr wurde das 3D Systems-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2.12 USD wert. Bei einem 3D Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47.170 3D Systems-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 3D Systems-Papiers auf 3.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159.43 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 59.43 Prozent.

Der Börsenwert von 3D Systems belief sich zuletzt auf 560.32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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