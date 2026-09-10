3D Systems Aktie 366612 / US88554D2053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende 3D Systems-Anlage?
|
10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3D Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen 3D Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das 3D Systems-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2.12 USD wert. Bei einem 3D Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47.170 3D Systems-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 3D Systems-Papiers auf 3.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159.43 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 59.43 Prozent.
Der Börsenwert von 3D Systems belief sich zuletzt auf 560.32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3D Systems Corp.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3D Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
03.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3D Systems-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende leichter (finanzen.ch)