1st Source Aktie 930710 / US3369011032
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 18.09.2023 wurden 1st Source-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 42.43 USD wert. Bei einem 1st Source-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.357 1st Source-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 202.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.77 USD belief. Damit wäre die Investition 102.14 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von 1st Source belief sich zuletzt auf 2.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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